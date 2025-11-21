«Раньше в час пик выехать было проблемой». Пассажиры оценили дополнительный автобусный рейс до Дзержинска

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры дополнительного автобусного рейса из Минска до Дзержинска поделились с корреспондентом БЕЛТА своими впечатлениями от поездки.
«Сегодня домой попаду пораньше». Новые автобусы из автопарков Минской области вышли на маршруты.
Для удовлетворения спроса людей на междугородние поездки с 21 ноября были организованы дополнительные рейсы автобусов по маршруту № 491С Минск — Дзержинск через Фаниполь. Корреспонденты БЕЛТА проехались по данному маршруту и узнали впечатления пассажиров. «Автобусы удобные, новые. Они помогают быстрее добраться домой. Я пришел на остановку рядом со станцией метро “Михалова” и сел в автобус. Мест тут хватает», — рассказал студент Алексей.
Схожим мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился и Александр Васильевич, который ехал как раз до Дзержинска. «Я на маршрутках не часто ездил, только по необходимости. Раньше в час пик выехать было проблемой. Я был приятно удивлен, что это свершилось. В интернете много про это писали. Но я думал, что поговорят и забудут», — отметил мужчина.
«С 21 ноября новые транспортные средства усилили следующие направления: по четыре единицы дополнили существующие рейсы на маршрутах Минск — Жодино и Минск — Борисов, а также следующие по маршруту Минск — Смолевичи № 447. Еще три будут курсировать по маршруту Дзержинск — Фаниполь — Минск», — рассказал директор Минского областного коммунального транспортного унитарного предприятия «Миноблпассажиртранс» Александр Кохно.
Он отметил, что для удобства пассажиров, выбирающих наиболее востребованные маршруты, в часы пиковых нагрузок изменилось не только количество транспорта, но и интервал движения автобусов.
«Так, интервал движения в направлении Жодино в часы пик составил 7−8 минут, на маршруте № 447 Минск — Смолевичи, на котором после внесения изменений будет работать семь автобусов, он составит от 15 до 20 минут», — отметил Александр Кохно.
Количество транспорта частных перевозчиков, работающих на наиболее загруженных маршрутах, не изменилось. Обновленное расписание по маршрутам Минск — Дзержинск, Минск — Жодино, Минск — Борисов, Минск — Смолевичи можно найти на сайте Минского областного коммунального транспортного унитарного предприятия «Миноблпассажиртранс».-0-
Фото Николая Петрова.