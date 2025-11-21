В Ростовской области медианная зарплата водителей выросла вдвое из-за дефицита

В Ростовской области на фоне дефицита кадров вдвое, на на 55,6 тысячи рублей, выросла медианная зарплата водителей и достигла показателя 168,9 тысячи рублей. К этому выводу пришли аналитики сайта hh.ru, уточнив, что за последние десять месяцев в Южном федеральном округе для представителей этой профессии было открыто более 30,4 тысячи вакансий.
Водители прочно вошли в пятерку самых нужных специалистов на российском рынке труда. Наибольшая потребность в них наблюдается в транспортных компаниях — 26%, строительной и добывающей отраслях — по 8%, сфере розничной торговли — 6% и на предприятиях пищевой промышленности — 4%.
Сегодня от кандидатов ожидают умения работать с навигационными системами, телематическим оборудованием, системами автопилотирования и программами управления грузопотоками.
Многие компании дополнительно требуют от водителей навыков работы со складским документооборотом, базами данных, программой 1С и другими специализированными программными продуктами для учета грузоперевозок и мониторинга движения товаров. В отдельных вакансиях даже встречается требование о готовности применять технологии искусственного интеллекта в работе — например, водителям-инкассаторам.
В Ростове отложили полное внедрение грузового каркаса до 2026 года.