В Ростовской области медианная зарплата водителей выросла вдвое из-за дефицита

В Ростовской области на фоне дефицита кадров вдвое, на на 55,6 тысячи рублей, выросла медианная зарплата водителей и достигла показателя 168,9 тысячи рублей. К этому выводу пришли аналитики сайта hh.ru, уточнив, что за последние десять месяцев в Южном федеральном округе для представителей этой профессии было открыто более 30,4 тысячи вакансий.