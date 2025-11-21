Хлебозавод в Омской области увеличил выпуск батонов

«Наше производство отлажено годами, и технологический процесс выверен до мелочей. Несмотря на это, применение инструментов бережливых технологий позволило нам найти резервы. Основная сложность заключалась в том, что наши производственные площади изначально не были спроектированы под внедрение каких-либо дополнительных процессов и все решения приходилось адаптировать под существующие условия. Главные изменения, которые нам удалось внедрить, касаются оптимизации отдельных операций — организации системы охлаждения продукции, а также ее нарезки и упаковки», — отметил генеральный директор «Хлебодара» Игорь Рыбалов.