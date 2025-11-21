Хлебозавод в Омской области увеличил выпуск батонов

Компания «Хлебодар» в Омской области добилась увеличения выпуска батонов благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкретная экономика» и внедрению бережливых технологий в рабочие процессы, сообщили в правительстве региона.
Теперь за одну смену каждый работник готовит 833 таких хлебобулочных изделия вместо прежних 756. Кроме того, модернизация производственной линии позволила предприятию ускорить выпуск свежей продукции. Время, затрачиваемое на полный цикл приготовления хлеба, сократилось на 42 минуты.
«Наше производство отлажено годами, и технологический процесс выверен до мелочей. Несмотря на это, применение инструментов бережливых технологий позволило нам найти резервы. Основная сложность заключалась в том, что наши производственные площади изначально не были спроектированы под внедрение каких-либо дополнительных процессов и все решения приходилось адаптировать под существующие условия. Главные изменения, которые нам удалось внедрить, касаются оптимизации отдельных операций — организации системы охлаждения продукции, а также ее нарезки и упаковки», — отметил генеральный директор «Хлебодара» Игорь Рыбалов.
Также на предприятии оптимизировали процесс обновления вагонок, на которые ставятся лотки с готовой продукцией. Это позволило освободить пространство и организовать отдельный участок для проведения ремонта. Кроме того, для распространения успешного опыта на предприятии подготовили двух внутренних тренеров.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.