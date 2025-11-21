Ричмонд
Новосибирские школьники завоевали награды на олимпиаде по астрономии

Медалей на международном интеллектуальном соревновании были удостоены все участники сборной России.

Учащиеся из Новосибирска в составе сборной России стали призерами 29-й Международной астрономической олимпиады, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Подрастающее поколение в нашей стране готовят к участию в таких престижных интеллектуальных соревнованиях в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети».

Олимпиада прошла с 6 по 17 ноября в Бангладеш. Состязание собрало юных астрономов из 8 стран. Российская сборная, в которую вошли 10 школьников из столицы, Подмосковья и Новосибирска, выступила блестяще. Все ее участники вернулись домой с наградами. Так, Денис Скрипка из Физико-математической школы имени М. А. Лаврентьева при Новосибирском государственном университете (СУНЦ НГУ) завоевал золотую медаль. А Майя Суслякова из лицея № 22 «Надежда Сибири» была удостоена серебряной награды.

«Медали наших ребят — результат системной работы по популяризации инженерного образования, развития сети специализированных классов, центров дополнительного образования», — подчеркнула министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.