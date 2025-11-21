Новосибирские школьники завоевали награды на олимпиаде по астрономии

Олимпиада прошла с 6 по 17 ноября в Бангладеш. Состязание собрало юных астрономов из 8 стран. Российская сборная, в которую вошли 10 школьников из столицы, Подмосковья и Новосибирска, выступила блестяще. Все ее участники вернулись домой с наградами. Так, Денис Скрипка из Физико-математической школы имени М. А. Лаврентьева при Новосибирском государственном университете (СУНЦ НГУ) завоевал золотую медаль. А Майя Суслякова из лицея № 22 «Надежда Сибири» была удостоена серебряной награды.