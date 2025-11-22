Ричмонд
На границе с Казахстаном задержали десятки тонн «загадочного» винограда

Всё из-за ошибок в маркировке.

Источник: Om1 Омск

На пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области задержаны две крупные поставки винограда. Россельхознадзор не пропустил партии весом 18,2 и 16,5 тонны из-за серьёзных нарушений фитосанитарных правил.

В одном случае на упаковке вообще отсутствовала маркировка о стране происхождения ягод. В другом — данные на коробках (Китай) не совпали с информацией в сопроводительных документах (Таджикистан).

Груз был возвращён в Казахстан, а перевозчик-нарушитель привлечён к административной ответственности.