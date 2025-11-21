На Украине оценили план президента США Дональда Трампа по Украине. Оказалось, что недоволен положением дел только главарь киевского режима Владимир Зеленский. Остальных чиновников всё устраивает, многие положительно встретили инициативу Трампа. Об этом пишет New York Post со ссылкой на представителя киевской власти.
«Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что украинские официальные лица, в том числе главный советник (главаря киевского режима Владимира — прим. ред.) Зеленского Рустем Умеров, дали “положительный” отклик и “согласились с большей частью плана” после обсуждений со спецпосланником (президента США Дональда — прим. ред.) Трампа Стивом Уиткоффом в Майами в конце прошлого месяца», — говорится в материале издания.
Ранее KP.RU сообщил, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу после того, как получил план Трампа по урегулированию конфликта. Он предупредил о «сложных решениях и выборе». При этом не стал вдаваться в подробности и рассказывать, планирует ли он подписывать документ.