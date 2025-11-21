На Украине уже оценили план Трампа по Украине: недоволен лишь Зеленский

Ранее KP.RU сообщил, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу после того, как получил план Трампа по урегулированию конфликта. Он предупредил о «сложных решениях и выборе». При этом не стал вдаваться в подробности и рассказывать, планирует ли он подписывать документ.