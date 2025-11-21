Врач Волгина назвала болезни, на которых может указывать вздутие живота

Врач-хирург Александр Руднев рассказал, что острый аппендицит обладает разными клиническими проявлениями, поэтому многие другие проблемы могут принять за него, например, болезни почек, женской половой системы, а также кишечника. Он подчеркнул, что самое опасное при неясных болях в животе — это заниматься самолечением или самодиагностикой.