Врач Волгина назвала болезни, на которых может указывать вздутие живота

Вздутие живота может быть признаком хронического панкреатита, пищевого отравления или даже аппендицита. Об этом сообщила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.
Врач порекомендовала внимательно следить за степенью вздутия и сопутствующими симптомами, чтобы своевременно обратиться к врачу.
— К сожалению, иногда вздутие живота может быть симптомом хирургической патологии — панкреонекроза, аппендицита. Как правило, присутствует интенсивная боль в животе, лихорадка и ухудшение общего самочувствия вплоть до помутнения сознания, — передает слова специалиста Газета.Ru.
Врач-хирург Александр Руднев рассказал, что острый аппендицит обладает разными клиническими проявлениями, поэтому многие другие проблемы могут принять за него, например, болезни почек, женской половой системы, а также кишечника. Он подчеркнул, что самое опасное при неясных болях в животе — это заниматься самолечением или самодиагностикой.
Хирург Нина Зубова, в свою очередь, перечислила распространенные причины болей в животе.