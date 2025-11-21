Красноярский край получит господдержку на развитие арктической агломерации

Казначейский кредит на развитие инфраструктуры арктической агломерации Норильск — Дудинка будет выделен Красноярскому краю, сообщили в министерстве экономики и регионального развития. Создание условий для комфортной жизни россиян отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Средства будут направлены на капитальный ремонт 12-километрового участка автомобильной дороги Дудинка — аэропорт Норильск и модернизацию коммунальной инфраструктуры Дудинки. Реализация этих проектов запланирована на 2026−2030 годы. Необходимую документацию разработают в 2026—2027-м.
«Особое значение имеет дорога, которая связывает аэропорт с морским портом Дудинка — ключевым звеном Северного морского пути. Приводя в порядок эту транспортную артерию и модернизируя коммунальную инфраструктуру портового города, мы закладываем основу для будущего экономического роста всей арктической агломерации. Эти проекты — прямой вклад в развитие Севморпути и повышение качества жизни жителей наших северных территорий», — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.