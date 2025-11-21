Житель Солигорска лишился Br1,2 тыс. при покупке ноутбука через мессенджер

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Солигорска обманули на Br1,2 тыс., когда он пытался купить ноутбук по объявлению в мессенджере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.
Молодого человека заинтересовала очень привлекательная цена. Объявление о продаже ноутбука было размещено в Телеграм.
Во время переписки через мессенджер с фейковой службой доставки у жителя Солигорска выманили оплату на карту — Br1240. После этого общение прекратилось и канал с рекламой стал недоступен.
Когда стало ясно, что доставки ожидать не стоит, молодой человек обратился в милицию. По факту мошеннических действий следователями возбуждено уголовное дело.
В милиции обратили внимание на такие признаки фальшивого интернет-магазина, как работа в социальной сети, предоплата на карту, заказ через личные сообщения. -0-