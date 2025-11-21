Ричмонд
СВО
На Буденновском проспекте в Ростове неделю ограничат движение транспорта

Дорожный ремонт в центре Ростова будут вести почти неделю.

Источник: Комсомольская правда

В течение недели в центре Ростова-на-Дону, на Буденновском проспекте, будет ограничено движение транспорта из-за ремонта дорожного полотна. Об этом сообщают в администрации донской столицы.

— Дорожные службы выполнят текущий ремонт на Буденновском проспекте. Работы пройдут с пятницу, 21 ноября, по четверг, 27 ноября. Ремонт затронет участок от улицы Станиславского до Пушкинской, включая пересечение с Большой Садовой на всю ширину дороги. В это время проезжая часть будет полностью закрыта на всем участке работ, — предупредили городские власти.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать ограничения движения.

