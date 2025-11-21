На Буденновском проспекте в Ростове неделю ограничат движение транспорта

— Дорожные службы выполнят текущий ремонт на Буденновском проспекте. Работы пройдут с пятницу, 21 ноября, по четверг, 27 ноября. Ремонт затронет участок от улицы Станиславского до Пушкинской, включая пересечение с Большой Садовой на всю ширину дороги. В это время проезжая часть будет полностью закрыта на всем участке работ, — предупредили городские власти.