Колонну сдавшихся в плен в Красноармейске бойцов ВСУ сняли на видео

Российские войска взяли в плен группу боевиков Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска (Покровска), соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «ANNA NEWS».
«Пленных снял на камеру штурмовик-мотоциклист, проезжавший мимо. Обезоруженных боевиков конвоируют автоматчики на багги», — указано в сообщении под видео.
В колонне насчитывается не менее 15 человек.
Ранее, в ходе посещения одного из командных пунктов группировки войск «Запад», президент России Владимир Путин отметил, что военнослужащие ВСУ должны иметь возможность сложить оружие и сдаться. Он попросил доложить, удается ли создавать условия для сдачи украинских военных в плен.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что такие условия созданы в районах Купянска и Красноармейска. По его словам, многие украинские военные готовы сдаваться, однако делают это с трудом из-за угрозы обстрелов со стороны собственных подразделений.