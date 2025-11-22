ХК «Авангард» досрочно расторг контракт с результативным нападающим

Решение о расторжении контракта с 34-летним форвардом было объявлено 21 ноября. За омский клуб он успел провести 16 матчей с момента своего подписания 18 сентября.
Генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин выразил благодарность Галимову, отметив его вклад в период, когда команда испытывала проблемы с травмами.
«Сейчас наша команда имеет достаточную глубину, и держать на лавке такого игрока мы не видим смысла», — пояснил Сопин, пожелав хоккеисту удачи в дальнейшей карьере.
На счету опытного форварда, которого главный тренер Ги Буше в начале сезона называл «вундеркиндом», 695 игр, 118 шайб и 110 результативных передач.