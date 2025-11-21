«Это попахивает нацизмом». Богодель про рост популярности ультраправых в Европе

В подтверждение своих слов эксперт напомнил об одном из высказываний сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Ранее она заявила о том, что решила не отмечать победу над нацистами Третьего рейха. «Потом мы столкнемся не просто с гегемоном в лице Соединенных Штатов, но и с ультраправой Европой. Для нас это будет еще и идеологический враг», — подчеркнул Андрей Богодель.