«Это попахивает нацизмом». Богодель про рост популярности ультраправых в Европе

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Провал политики демократов и либералов в Евросоюзе привел к тому, что во многих европейских странах растет популярность ультраправых сил. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал заместитель начальника факультета по учебной и научной работе — начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
«Во всем Евросоюзе все идет к тому, что если не справились демократы и либералы, к власти рвутся ультраправые. Причем такой неплохой задел есть во Франции, в Германии. А кто такие ультраправые? Это все уже попахивает нацизмом», — сказал Андрей Богодель.
«Украсть деньги из бюджета в ЕС — дело хлопотное». Экс-депутат Рады назвал Украину прачечной для отмывания денег.
В подтверждение своих слов эксперт напомнил об одном из высказываний сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Ранее она заявила о том, что решила не отмечать победу над нацистами Третьего рейха. «Потом мы столкнемся не просто с гегемоном в лице Соединенных Штатов, но и с ультраправой Европой. Для нас это будет еще и идеологический враг», — подчеркнул Андрей Богодель.
Кроме того, добавил он, в некоторых странах Европы уже можно наблюдать героизацию нацистов и их пособников. В качестве примера эксперт привел страны Балтии, где героизируют нацистских преступников и заявляют о «советской оккупации».-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.