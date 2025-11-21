Сына богородского маньяка исключили из школы за драки

По данным «360», подозреваемый удерживал своих жертв в небольшом доме на территории садоводческого товарищества «Звезда». Заместитель председателя СНТ Кирилл Кальян отметил, что никогда не видел рядом с соседом других женщин кроме его супруги, но близко с ним не общался.