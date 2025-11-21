Ричмонд
Сына богородского маньяка исключили из школы за драки

Сосед подозреваемого в убийстве заявил, что мальчик был очень конфликтным.

Источник: Аргументы и факты

Сын «богородского маньяка», обвиняемого в убийстве и изнасиловании нескольких женщин, отличался крайней агрессивностью и постоянно дрался со сверстниками и взрослыми. Об этом сообщил один из соседей семьи в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По словам соседа, мальчик был очень конфликтным.

«Сын дрался со всеми, даже со старшими. Здесь его мало кто любил», — сказал он.

Собеседник сайта рассказал, что ребенок всегда появлялся в сопровождении бойцовской собаки.

По данным «360», подозреваемый удерживал своих жертв в небольшом доме на территории садоводческого товарищества «Звезда». Заместитель председателя СНТ Кирилл Кальян отметил, что никогда не видел рядом с соседом других женщин кроме его супруги, но близко с ним не общался.

Ранее психолог Ольга Трухан раскрыла причины зверств «богородского маньяка».