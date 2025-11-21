Bloomberg: «Российский танкер» не пустили в Венесуэлу из-за эсминца США

2 октября этого года президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать танкеры из России на несколько дней или недель, чтобы обрушить экспорт нефти из страны. Он подчеркнул, что в случае введения такой меры владельцам судов «теневого флота» придется искать другие пути доставки сырья, что в результате может снизить эффективность обхода западных санкций.