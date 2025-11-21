Bloomberg: «Российский танкер» не пустили в Венесуэлу из-за эсминца США

Танкер Seahorse с российским топливом не смог подойти к Венесуэле, его маршрут пересек военный корабль Соединенных Штатов. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в агентстве Bloomberg.
— Попавший под санкции российский нефтяной танкер развернулся на пути в Венесуэлу после того, как его маршрут пересек военный корабль США вблизи побережья страны, — говорится в материале.
По информации агентства, Seahorse направлялся в Венесуэлу для доставки топлива 13 ноября, когда на его пути оказался американский эсминец Stockdale. Российское судно направилось в сторону Кубы, а военный корабль прошел вблизи вод Венесуэлы.
— С тех пор Seahorse дважды пытался приблизиться к Венесуэле, но оба раза возвращался и до сих пор стоит на холостом ходу в Карибском море, — сказано в сообщении.
2 октября этого года президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать танкеры из России на несколько дней или недель, чтобы обрушить экспорт нефти из страны. Он подчеркнул, что в случае введения такой меры владельцам судов «теневого флота» придется искать другие пути доставки сырья, что в результате может снизить эффективность обхода западных санкций.