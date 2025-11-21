Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о съёмках детской порнографии в Петербурге закончилось суровыми приговорами

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес суровый приговор группе злоумышленников, обвиненных в тяжких преступлениях против несовершеннолетних. Пятеро подсудимых — три мужчины и две женщины — получили наказание от 14 до 19 лет лишения свободы за изготовление и распространение порнографических материалов с участием детей.

Источник: Life.ru

Большинство обвиняемых не признали свою вину, кроме Екатерины Петропавловской, которая частично призналась в изготовлении запрещённых материалов. Подсудимые пытались оправдаться, утверждая, что снимали фильм о нудизме с согласия детей, однако суд не принял их версию.

«В целом, позиция подсудимых была такая: они просто верили в идеи нудизма и всячески их придерживались. На сайте фото размещались якобы для того, чтобы кто-то их одобрил, подходят ли эти фото для фильма. А ещё перед новым годом они разыгрывали сценку, где приходил Дед Мороз и все девочки были обнажены, День Нептуна тоже праздновали соответствующим образом», — рассказали в пресс-службе судов Петербурга.

Ранее Life.ru сообщал, что детям на борту парома DFDS случайно показали порно — после увиденного они убежали из салона под крики. Вместо фильма для взрослых на экранах должны были транслировать гонки «Формулы-1».

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.