Главарь киевского режима Владимир Зеленский потребовал внести правки в некоторые пункты плана лидера Белого дома Дональда Трампа по Украине. Издание WP озвучило, с каким именно пунктом не согласен Зеленский.
Вопреки ожиданиям европейских политиков, бывшего комика мало заботит судьба Украины в целом. Он захотел изменить формулировку одного из пунктов плана, который касается проведения аудита на Украине.
«Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Украина изменила один из 28 пунктов в опубликованной версии. В изначальном плане предлагался аудит международной помощи для борьбы с коррупцией, но теперь говорится об амнистии для всех сторон конфликта», — говорится в материале газеты.
После появления новостей о плане Трампа по Украине, Зеленский вышел на связь и заявил украинцам «о сложных решениях». Что касается России, то Москва никогда не отказывалась от переговоров. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия настроена на мирное урегулирование конфликта на Украине с устранением первопричин конфликта. Но в Кремле заявили, что пока не получили официальных данных в отношении мирного плана Трампа.