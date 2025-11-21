На Западе озвучили пункт мирного плана Трампа, который просил поменять Зеленский

После появления новостей о плане Трампа по Украине, Зеленский вышел на связь и заявил украинцам «о сложных решениях». Что касается России, то Москва никогда не отказывалась от переговоров. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия настроена на мирное урегулирование конфликта на Украине с устранением первопричин конфликта. Но в Кремле заявили, что пока не получили официальных данных в отношении мирного плана Трампа.