Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воропаев рассказал, как смягчить наказание за выезд на встречную полосу

Признание вины и раскаяние могут послужить основанием для смягчения меры ответственности.

Источник: Аргументы и факты

Водитель, выехавший на встречную полосу, может смягчить свое наказание через раскаяние. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

Он пояснил, что за первое нарушение предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Признание вины и раскаяние могут послужить основанием для смягчения меры ответственности.

Важную роль также играет отсутствие отягчающих обстоятельств, в частности отсутствие других штрафов за нарушение ПДД в течение года до совершения правонарушения, заключил Воропаев.

Ранее Лев Воропаев рассказал, какие автомобили останавливают сотрудники ДПС.