Воропаев рассказал, как смягчить наказание за выезд на встречную полосу

Водитель, выехавший на встречную полосу, может смягчить свое наказание через раскаяние. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.
Он пояснил, что за первое нарушение предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Признание вины и раскаяние могут послужить основанием для смягчения меры ответственности.
Важную роль также играет отсутствие отягчающих обстоятельств, в частности отсутствие других штрафов за нарушение ПДД в течение года до совершения правонарушения, заключил Воропаев.
Ранее Лев Воропаев рассказал, какие автомобили останавливают сотрудники ДПС.