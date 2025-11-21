За неделю в Башкирии скакнули цены на огурцы, чай и маргарин

В Башкирии за неделю подорожали огурцы, чай и маргарин. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 10 по 17 ноября огурцы подорожали на 14,58%. На этой неделе их средняя цена составила 140,92 рубля. Также жителям республики на 1,57% больше придется отдать за черный байховый чай (средняя цена — 1278,42 рублей) и на 1,29% за свеклу (276,72 рубля).
Однако на этой неделе на 1,92% подешевели картофель (31,81 рубля), на 1,55% — белокочанная капуста (26,69 рубля), на 1,17% — мясные консервы для детского питания (1193,44 рубля).
