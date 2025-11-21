Ричмонд
Картину Ван Гога продали на аукционе в Нью-Йорке за $62,7 млн

Картину Ван Гога продали на аукционе в Нью-Йорке на 35% дороже ее предполагаемой стоимости.

Источник: Аргументы и факты

Картину нидерландского художника Винсента Ван Гога продали на аукционе в Нью-Йорке за 62,7 миллиона долларов, передает RTL.

«Картина Винсента Ван Гога под названием “Стопки парижских романов и розы в стакане” была продана на аукционе Sotheby s за 62,7 миллиона долларов», — сказано в материале.

Картину приобрела искусствовед Пэтти Вонг. Работу продали на 35% дороже ее предполагаемой стоимости.

Отметим, Винсент Ван Гог написал соответствующую картину в Париже в 1887 году. Работа относится к тому периоду, когда художник жил с братом Тео и находился под сильным влиянием французского искусства. На картине изображены стопки книг на столе, а также стакан с розами.

Ранее сообщалось, что автопортрет Фриды Кало продали на аукционе в Нью-Йорке за 54,6 миллиона долларов.