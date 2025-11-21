Картину Ван Гога продали на аукционе в Нью-Йорке за $62,7 млн

Отметим, Винсент Ван Гог написал соответствующую картину в Париже в 1887 году. Работа относится к тому периоду, когда художник жил с братом Тео и находился под сильным влиянием французского искусства. На картине изображены стопки книг на столе, а также стакан с розами.