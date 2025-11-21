Ричмонд
Путин поприветствовал финалистов конкурса «Большая перемена»

Путин: конкурс «Большая перемена» популяризирует рабочие специальности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов организаций среднего профессионального образования отметил, что проект популяризирует рабочие специальности и развивает преподавание в колледжах и лицеях.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Приветствую в Нижнем Новгороде финалистов Всероссийского конкурса “Большая перемена”… Убеждён, что такие яркие, созидательные проекты, как “Большая перемена”, служат популяризации рабочих специальностей, совершенствованию преподавания в колледжах и лицеях», — говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что участие в таких проектах является отличной возможностью для того, чтобы участники смогли познакомиться с представителями крупных отечественных компаний, определиться с профессией и найти единомышленников.

Глава государства отметил, что тема нынешнего конкурсного сезона «От мечты к свершениям» полностью отражает стремление ребят из различных регионов реализовать потенциал, обрести уверенность в силах и сделать шаг к реализации планов.

«Отмечу, что вы уже победители, ведь на всех этапах сложной, напряжённой соревновательной дистанции вы продемонстрировали глубокие знания и практические навыки» — добавил президент.