Жители Татарстана взяли 6 наград на агровыставке «Золотая осень — 2025»

Агрохимики и мелиораторы из Республики Татарстан завоевали 6 золотых медалей на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Полученные награды подтверждают высокое качество их работы, что отвечает целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В частности, на выставке были подведены итоги конкурса «За достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства». Так, в номинации, посвященной агрохимической мелиорации почв, татарстанские предприятия заняли весь пьедестал почета. Высших наград были удостоены компании «Управление “Приволжскмелиоводхоз”», «Татагрохим» и татарский филиал «РосАгрохимслужбы».
Еще две золотые медали представители республики получили в номинации «Разработка методик, рекомендаций и технологий для проведения работ, направленных на сохранение и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения». Речь идет о компаниях «Приволжскмелиоводхоз» и «НПИ “Биопрепараты”».
Шестую высшую награду в копилку Татарстана принес Казанский завод оросительной техники. Представители предприятия получили золотую медаль «За модернизацию широкозахватной оросительной техники и внедрение цифровых технологий в орошении».
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.