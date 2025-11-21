Гутерриш: США не передавали ООН мирный план по Украине

Организация Объединенных Наций не получала от США новый план мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Мы не знаем, в чем состоит мирный план по Украине. Еще ничего не было представлено формально ни Соединенными Штатами, ни какой-либо другой стороной», — сообщил он на пресс-конференции в Йоханнесбурге.
По словам Гутерриша, он знает, что Россия также пока не получала мирного плана от США и речь пока что идет только о сообщениях из СМИ. При этом генсек ООН подчеркнул, что для организации критерии любого мирного соглашения будут определяться ее уставом, международным законом и резолюциями Совета Безопасности.
Ранее KP.RU сообщал, что США не обсуждали с Россией представленный мирный план по Украине, состоящий из 28 пунктов. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва пока не получала от Вашингтона какой-либо официальной информации по данной теме.