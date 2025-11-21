Гутерриш: США не передавали ООН мирный план по Украине

По словам Гутерриша, он знает, что Россия также пока не получала мирного плана от США и речь пока что идет только о сообщениях из СМИ. При этом генсек ООН подчеркнул, что для организации критерии любого мирного соглашения будут определяться ее уставом, международным законом и резолюциями Совета Безопасности.