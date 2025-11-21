Ричмонд
Гутерриш: США не передавали ООН мирный план по Украине

ООН будет определять критерии мирного плана по Украине согласно уставу организации и резолюциям Совбеза.

Источник: Комсомольская правда

Организация Объединенных Наций не получала от США новый план мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Мы не знаем, в чем состоит мирный план по Украине. Еще ничего не было представлено формально ни Соединенными Штатами, ни какой-либо другой стороной», — сообщил он на пресс-конференции в Йоханнесбурге.

По словам Гутерриша, он знает, что Россия также пока не получала мирного плана от США и речь пока что идет только о сообщениях из СМИ. При этом генсек ООН подчеркнул, что для организации критерии любого мирного соглашения будут определяться ее уставом, международным законом и резолюциями Совета Безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что США не обсуждали с Россией представленный мирный план по Украине, состоящий из 28 пунктов. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва пока не получала от Вашингтона какой-либо официальной информации по данной теме.

