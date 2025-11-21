Красноярский завод трубопроводной арматуры повысил эффективность работы

Бережливые технологии были внедрены в работу Красноярского завода деталей трубопроводов благодаря участию предприятия в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в краевом агентстве развития малого и среднего предпринимательства.
По итогам трех месяцев участия в федпроекте на заводе значительно улучшились ключевые показатели. Например, время протекания производственного процесса сократилось на 41%, выработка на человека в час выросла на 84%. Для этого сотрудники завода вместе с представителями регионального центра компетенций оптимизировали участок работы по изготовлению стальных шаровых кранов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.