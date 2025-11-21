Красноярский завод трубопроводной арматуры повысил эффективность работы

По итогам трех месяцев участия в федпроекте на заводе значительно улучшились ключевые показатели. Например, время протекания производственного процесса сократилось на 41%, выработка на человека в час выросла на 84%. Для этого сотрудники завода вместе с представителями регионального центра компетенций оптимизировали участок работы по изготовлению стальных шаровых кранов.