Трамп назвал 27 ноября крайним сроком для заключения сделки по Украине

Согласно информации американских СМИ, администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Россия и Украина достигли мирного соглашения по урегулированию вооруженного конфликта до конца текущего года. Журналисты добавили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность привлечения к переговорному процессу стран — посредников, которые способствовали переговорам по военному конфликту в секторе Газа, включая Катар и Турцию.