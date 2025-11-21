Ричмонд
Трамп назвал 27 ноября крайним сроком для заключения сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 21 ноября, назвал четверг, 27 ноября, крайним сроком для принятия Украиной условий его мирного рамочного соглашения.

— Но следующий четверг — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее, — заявил американский лидер.

Он добавил, что Украина продолжает терять территории, передает РИА Новости.

В тот же день глава Белого дома добавил, что Украина неизбежно потеряет оставшиеся части Донбасса.

Согласно информации американских СМИ, администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Россия и Украина достигли мирного соглашения по урегулированию вооруженного конфликта до конца текущего года. Журналисты добавили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность привлечения к переговорному процессу стран — посредников, которые способствовали переговорам по военному конфликту в секторе Газа, включая Катар и Турцию.

По словам президента Украины Владимира Зеленский, новый план американской стороны поставил руководство Украины перед выбором: потерять достоинство или ключевого партнера, а также «сложные 28 пунктов» либо крайне тяжелая зима и дальнейшие риски.

