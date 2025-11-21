Продукцию из Томской области представили на международной выставке в Сибири

Предприятия из Томской области представили свою продукцию на международной выставке «Сибирская продовольственная неделя». Коллективный стенд для них был подготовлен центром поддержки экспорта по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
В мероприятии приняли участие более 150 экспонентов из 19 субъектов РФ, а также представители Казахстана, Киргизии и Южной Кореи. Делегация Томской области презентовала на выставке диетические продукты из сои, натуральные газированные напитки из ягод, трав и пряностей, кондитерские изделия из таежных дикоросов, паназиатские соусы и заправки.
«По прогнозам, мероприятия выставки посетят более 10 тысяч профессиональных экспертов и закупщиков отрасли ритейла и HoReCa из России и зарубежных стран», — говорится в сообщении.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.