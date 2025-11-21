Продукцию из Томской области представили на международной выставке в Сибири

В мероприятии приняли участие более 150 экспонентов из 19 субъектов РФ, а также представители Казахстана, Киргизии и Южной Кореи. Делегация Томской области презентовала на выставке диетические продукты из сои, натуральные газированные напитки из ягод, трав и пряностей, кондитерские изделия из таежных дикоросов, паназиатские соусы и заправки.