Психиатр Гилев: люди становятся маньяками из-за генетических особенностей

Главной причиной развития маньяков являются травматичное детство и генетические особенности. Об этом заявил врач-психиатр, судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев в разговоре с интернет-изданием «Абзац».
«Тут у кого что замкнет. Естественно, есть какой-то генетический аспект, какая-то поломка Точных данных, в каком гене происходит поломка, нет», — сказал он.
По словам эксперта, определенную роль в становлении маньяком играют наследственность или спонтанные мутации.
При этом травмы в детстве значительно повышают вероятность формирования личностных расстройств. Эксперт отметил, что ключевое значение имеет наличие так называемого морального тормоза, поскольку не каждый человек с травмами и странными увлечениями доходит до совершения преступлений.
Ранее сообщалось, что сына «богородского маньяка» исключили из школы за драки.