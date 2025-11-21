В Свердловской области пройдет крупный турнир по настольному теннису

В этом году впервые состоится турнир «Кубок Александра Захарова. Адаптивный спорт», который пройдет при поддержке центра адаптивного спорта «Родник». Также в рамках мероприятия будут организованы соревнования среди женских пар — участниц ветеранской категории. Турнир охватит три спортивных зала с 18 игровыми площадками, где будет разыграно 95 комплектов медалей в 28 категориях. На 18 игровых площадках будет разыграно 95 комплектов медалей в 28 категориях.