В Алексеевском районе Татарстана открыли новый кормоцентр

«Это уже третий кормоцентр в нашем районе. Потребность практически всех молокопроизводящих комплексов мы закрываем собственными ресурсами. На сегодняшний день мы собрали заявки от ЛПХ, расположенных вокруг колхоза, на шесть тонн кормов в сутки, организовали логистику через молокосборщиков. Этот кормоцентр должен стать экономически эффективным и выгодным. Опыт работы уже действующих центров показывает: надои увеличиваются на 20−30%», — отметил глава района Сергей Демидов.