В Алексеевском районе Татарстана открыли новый кормоцентр

Открытие нового кормоцентра состоялось в Алексеевском районе Республики Татарстан. Развитие агропромышленного комплекса соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в совете муниципалитета.
Производительность нового центра — 30 тонн продукции в сутки. Благодаря этому кормами будут обеспечены и колхоз «Родина», и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) в близлежащих населенных пунктах.
«Это уже третий кормоцентр в нашем районе. Потребность практически всех молокопроизводящих комплексов мы закрываем собственными ресурсами. На сегодняшний день мы собрали заявки от ЛПХ, расположенных вокруг колхоза, на шесть тонн кормов в сутки, организовали логистику через молокосборщиков. Этот кормоцентр должен стать экономически эффективным и выгодным. Опыт работы уже действующих центров показывает: надои увеличиваются на 20−30%», — отметил глава района Сергей Демидов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.