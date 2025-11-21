Более 3,6 тыс. детей с начала года поправили здоровье в профсоюзной здравнице «Свислочь»

Юбилей детская здравница отметила циклом праздничных мероприятий. Организация спектакля для детей — первый подарок от профсоюзов. Яркую и добрую постановку увидели все ребята, которые в эти дни проходят оздоровление. Еще один сюрприз подготовил Молодежный совет ФПБ. Профсоюзная молодежь заложила аллею из 150 деревьев на территории здравницы. Заключительным аккордом праздничных мероприятий стало торжественное собрание, на котором руководство Федерации профсоюзов Беларуси отметило коллектив санатория — тех, кто своим ежедневным трудом помогает детям с пользой и в удовольствие проводить время в здравнице.