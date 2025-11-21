Более 3,6 тыс. детей с начала года поправили здоровье в профсоюзной здравнице «Свислочь»

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,6 тыс. детей с начала года поправили свое здоровье в профсоюзной здравнице. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.
Речь идет о «Свислочи» — единственном в системе ФПБ санатории, который ориентирован исключительно на отдых и оздоровление детей. В этом году здравница отмечает 50-летие. За годы работы санаторий, сочетая лечебные программы с образовательным процессом, стал важным звеном в развитии детского оздоровления Беларуси.
Детский санаторий — место притяжения ребят со всей республики. Здесь сочетаются природные факторы и современные медицинские технологии, что позволяет добиваться устойчивых результатов в оздоровлении ребят. Многие сотрудники — медицинский персонал, педагоги — работают в оздоровительном учреждении практически со дня его основания.
«Федерация профсоюзов Беларуси уделяет особое внимание этому санаторию. У нас разработана программа на пять лет по укреплению материально-технической базы всех здравниц системы ФПБ, в том числе “Свислочи”. Это важно, чтобы коллектив санатория с еще большим удовольствием здесь трудился, а дети с радостью приезжали отдыхать», — отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Валентина Акудович.
В ФПБ подчеркнули, что помощь в организации оздоровления подрастающего поколения — одно из важнейших направлений работы. Оказывается помощь в удешевлении стоимости путевок в оздоровительные лагеря, санатории, поддерживаются сами учреждения, где дети проходят оздоровление.
В профсоюзном детском санатории за последнее время сделано немало. Только в этом году было приобретено шесть новых современных физиотерапевтических аппаратов, благодаря которым внедрены новые услуги. Например, аэроионизация, улучшающая работу дыхательной системы и в целом укрепляющая иммунитет.
Юбилей здравницы послужил поводом для дальнейшего развития. Санаторий продолжит укреплять свои позиции, расширять возможности для еще более качественного лечения и отдыха. До конца года при поддержке ФПБ здесь появится новая игровая комната, обновится музыкальная аппаратура в актовом зале и некоторые позиции в пищеблоке. А в 2026 году пройдет масштабная модернизация медицинского оборудования. Этот процесс коснется бальнеологических ванн, физиотерапевтических аппаратов, стоматологического кабинета, зала лечебной физкультуры.
Юбилей детская здравница отметила циклом праздничных мероприятий. Организация спектакля для детей — первый подарок от профсоюзов. Яркую и добрую постановку увидели все ребята, которые в эти дни проходят оздоровление. Еще один сюрприз подготовил Молодежный совет ФПБ. Профсоюзная молодежь заложила аллею из 150 деревьев на территории здравницы. Заключительным аккордом праздничных мероприятий стало торжественное собрание, на котором руководство Федерации профсоюзов Беларуси отметило коллектив санатория — тех, кто своим ежедневным трудом помогает детям с пользой и в удовольствие проводить время в здравнице.
Санаторий «Свислочь» ориентирован на оздоровление и реабилитацию детей с заболеваниями органов дыхания, пищеварения, нервной и сердечно-сосудистой систем, он находится на месторождении минеральных вод. Вода применяется для питья в бювете, минеральных ванн и даже наполнения плавательного бассейна. Санаторий располагается в Осиповичском районе: чистый воздух, удаленность от крупных городов и прекрасный ландшафт дополняют лечебный эффект. Здравница работает круглый год для ребят в возрасте от 6 до 18 лет. -0-