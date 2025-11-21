Врач рассказал, как распознать рак крови

«Ранняя диагностика заболевания критически важна для успешного лечения. Симптомы разнообразны: от постоянной слабости и бледности кожи до увеличения лимфоузлов и болей в костях», — пояснил профессор Корякин для aif.ru. Специалист объяснил, что при лейкозе костный мозг перестает производить достаточно здоровых клеток крови. Это приводит к трем основным проблемам: анемии с усталостью и одышкой, лейкопении с частыми инфекциями и температурой, а также тромбоцитопении с кровоточивостью и синяками.