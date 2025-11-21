Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказал, как распознать рак крови

Сильная усталость, беспричинное повышение температуры и синяки от легких ударов могут быть первыми признаками лейкоза — онкологического заболевания кроветворной системы. О ключевых симптомах, которые часто маскируются под другие болезни, рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

Симптомы лейкоза часто маскируются под другие заболевания, заявил профессор Михаил Корякин.

Сильная усталость, беспричинное повышение температуры и синяки от легких ударов могут быть первыми признаками лейкоза — онкологического заболевания кроветворной системы. О ключевых симптомах, которые часто маскируются под другие болезни, рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

«Ранняя диагностика заболевания критически важна для успешного лечения. Симптомы разнообразны: от постоянной слабости и бледности кожи до увеличения лимфоузлов и болей в костях», — пояснил профессор Корякин для aif.ru. Специалист объяснил, что при лейкозе костный мозг перестает производить достаточно здоровых клеток крови. Это приводит к трем основным проблемам: анемии с усталостью и одышкой, лейкопении с частыми инфекциями и температурой, а также тромбоцитопении с кровоточивостью и синяками.

У детей симптомы проявляются ярче — вялость, боли в ногах, бледность и частые болезни. При острых формах возможны неврологические нарушения. Эксперт подчеркивает: при сохранении таких признаков нужно срочно обратиться к врачу.