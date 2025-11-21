Ричмонд
В Ростове шесть детей-героев наградили за спасение людей медалями Совета Федерации

В Ростовской области «За проявленное мужество» были награждены 37 детей.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и первый зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания России Андрей Яцкин наградили шестерых детей-героев памятными медалями «За проявленное мужество». Торжественная церемония произошла в историческом парке «Россия — моя история» в пятницу, 21 ноября.

Шесть юных жителей Донского края получили высокие награды. Каждый из них проявил исключительную смелость в критической ситуации. Дети не растерялись в момент опасности и пришли на помощь людям, оказавшимся в беде.

— Герои — это всегда подвиг, а подвиг — это поступок во имя других. Эти ребята совершили то, на что не всегда способны даже взрослые. Особенно ценно, что такие ответственные решения принимаются в юном возрасте. Донская земля славится своими героями, и ваши действия — пример для всех, — обратился к награжденным Юрий Слюсарь.

Глава региона также поблагодарил родителей и близких детей за достойное воспитание.

Андрей Яцкин напомнил, что традиция чествования детей-героев была учреждена главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко более десяти лет назад. Всего за время существования проекта в Ростовской области были отмечены 37 юных героев.

Кроме медалей, юные герои получили ценные подарки. После официальной части Юрий Слюсарь и Андрей Яцкин пообщались с ребятами за чаепитием. В неформальной обстановке дети рассказали о своих подвигах и поделились планами на будущее.

