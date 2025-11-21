В Нижегородской области преподавателей вузов наградили за профдостижения

Лучших преподавателей вузов в Нижегородской области наградили за профессиональные достижения, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Торжественная церемония прошла в центре специальных проектов «Платформа» при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».
Заместитель министра образования и науки Нижегородской области Любовь Широкова вручила награды губернатора и правительства региона 31 преподавателю. Все они показали высокие результаты по итогам учебного года. Еще 39 преподавателей получили награды областного министерства образования и науки.
«Преподаватель современного университета, всегда находясь на гребне волны научных открытий и образовательных инноваций, вдохновляет студентов достигать высот знания и мастерства. Лишь требовательность к качеству преподавания и высокая планка ожиданий способны раскрыть истинный потенциал каждого учащегося, привести к выдающимся результатам», — отметила ведущий научный сотрудник кафедры гуманитарных наук НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Татьяна Романова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.