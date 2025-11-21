Ричмонд
NBC: в США рэпер Pras получил 14 лет тюрьмы за финансирование Обамы

Участник хип-хоп группы The Fugees пожертвовал Обаме часть средств, полученных от опального малайзийского бизнесмена Джо Лоу.

Источник: Аргументы и факты

В США рэпера Pras (настоящее имя — Праказрел Самюэль Мишель) приговорили к 14 годам тюрьмы за нелегальное финансирование предвыборной кампании американского экс-президента Барака Обамы, передает NBC News.

Отмечается, что участник хип-хоп группы The Fugees получил от находящегося в международном розыске малайзийского бизнесмена Джо Лоу более 120 млн долларов. Часть из средств он использовал для финансирования кампании Обамы в 2012 году, используя в качестве доноров подставных лиц. Музыкант также препятствовал расследованию дела Лоу о хищении средств из малайзийского государственного фонда 1Malaysia Development Bhd (1MDB), оказывая давление на свидетелей и предоставляя ложные сведения в суде.

В суде исполнитель свидетельствовать отказался. Суд признал его виновным, в том числе в работе в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства.

Адвокат рэпера намерен обжаловать приговор.

Сообщалось также, что американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) перевели в тюрьму с «более низким уровнем безопасности» и программой лечения наркозависимости.

