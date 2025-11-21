В Австралии на берег выбросило «рыбу Судного дня», предвещающую бедствия

Житель Тасмании обнаружил на побережье редкую глубоководную рыбу, которую нередко называют предвестником судного дня. Об этом сообщает The Guardian.
Очевидец Томи Чисман рассказал изданию, что сначала заметил крупное тело рыбы, а затем обратил внимание на ее яркую окраску и выступающие плавники. Выяснилось, что найденное существо — ремнетел, также известный как сельдяной король.
Ихтиолог Кулум Браун из Университета Маккуори уточнил, что существует несколько видов подобных рыб. Экземпляр, выброшенный на берег в Тасмании, является крупнейшим из известных на данный момент, а его длина составляет около трех метров.
Специалист отметил, что, по наблюдениям ученых, ремнетелы поднимаются к поверхности в тех случаях, когда ослаблены, больны или находятся при смерти.
Как отмечалось ранее, до этого в Тасмании на берег уже выбрасывало «рыбу Судного дня», предвещающую катастрофы. Это произошло в начале июня 2025 года.