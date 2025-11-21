В Барабинске Новосибирской области завершают обновление центральной площади

Параллельно продолжаются работы по благоустройству парка культуры и отдыха. В этом году здесь появились летний кинотеатр, новая спортивная площадка, лестничный спуск, велопарковка и информационный стенд. Также специалисты установили лавочки и урны, провели озеленение. Работы в парке будут продолжены в следующем году.