В Барабинске Новосибирской области завершают обновление центральной площади

Масштабное благоустройство центральной площади проводят в городе Барабинске в Новосибирской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы находятся на завершающем этапе, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Уточняется, что план реконструкции центральной площади Барабинска стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Там уже уложили плитку, заасфальтировали проезды, высадили деревья и установили современное освещение. В ближайшие недели пространство дополнят стильные перголы, удобные лавочки, урны и экран.
Параллельно продолжаются работы по благоустройству парка культуры и отдыха. В этом году здесь появились летний кинотеатр, новая спортивная площадка, лестничный спуск, велопарковка и информационный стенд. Также специалисты установили лавочки и урны, провели озеленение. Работы в парке будут продолжены в следующем году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.