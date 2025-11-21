Продукция мебельной фабрики из Башкирии признана одной из лучших в России

Матрасы двусторонней мягкости, изготовленные на фабрике, получили звание лауреата конкурса, а интерьерные кровати — диплом победителя. Продукцию «Короны» оценивали на соответствие стандартам качества, безопасности, по потребительским отзывам, рыночной цене и объемам продаж. Ранее в этом году предприятие уже было отмечено наградой республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана — 2025».