Продукция мебельной фабрики из Башкирии признана одной из лучших в России

Матрасы и кровати, изготовленные мебельной фабрикой «Корона» в Республике Башкортостан, вошли в число победителей всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», сообщили в региональном центре компетенций. Предприятие является участником федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Матрасы двусторонней мягкости, изготовленные на фабрике, получили звание лауреата конкурса, а интерьерные кровати — диплом победителя. Продукцию «Короны» оценивали на соответствие стандартам качества, безопасности, по потребительским отзывам, рыночной цене и объемам продаж. Ранее в этом году предприятие уже было отмечено наградой республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана — 2025».
«Победы наших предприятий на всероссийских конкурсах — это не только признание качества продукции, но и показатель зрелости региональной промышленности. Фабрика “Корона” наглядно демонстрирует, как последовательная модернизация производства и учет потребительских запросов позволяют башкирским производителям успешно конкурировать на федеральном уровне», — отметил министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.