В Красноярске прошел Международный педагогический форум Енисейской Сибири

Мероприятие объединило более тысячи участников из 20 субъектов РФ и 12 стран мира, включая Китай, Египет, Индию и Индонезию. Форум направлен на развитие системы непрерывного педагогического образования. Красноярский край был выбран площадкой для проведения мероприятия неслучайно. Уточняется, что в регионе открыто более 150 педагогических классов, развивается кластер проекта «Профессионалитет для всех», а также расширяются программы дополнительного образования.