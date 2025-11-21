В Красноярске прошел Международный педагогический форум Енисейской Сибири

Международный педагогический форум Енисейской Сибири состоялся в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети» в Красноярском государственном педагогическом университете имени В. П. Астафьева (КГПУ) 20−21 ноября, сообщили в региональном министерстве образования.
Мероприятие объединило более тысячи участников из 20 субъектов РФ и 12 стран мира, включая Китай, Египет, Индию и Индонезию. Форум направлен на развитие системы непрерывного педагогического образования. Красноярский край был выбран площадкой для проведения мероприятия неслучайно. Уточняется, что в регионе открыто более 150 педагогических классов, развивается кластер проекта «Профессионалитет для всех», а также расширяются программы дополнительного образования.
КГПУ является центром учебно-педагогического округа Енисейской Сибири. На его базе разрабатываются единые программы подготовки учителей, начиная со школьного этапа. Для выпускников психолого-педагогических классов внедрена система учета индивидуальных достижений. Благодаря этому им доступны преимущества при поступлении в вузы.
«Секрет устойчивости интереса к форуму — в актуальности обсуждаемых тем и возможностях достижения синергетического эффекта, когда мы, представляя разные сегменты сферы образования, объединяемся для обеспечения роста качества образования, выстраивая систему непрерывной подготовки педагогических кадров, внося таким образом вклад в развитие технологического суверенитета страны и укрепление международных связей. К примеру, на базе нашего университета действуют программы по обмену студентами с Китаем и Индонезией», — отметила ректор КГПУ Мария Холина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.