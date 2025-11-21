Кого может ждать ухудшение здоровья в ближайшие дни: синоптик сделала предупреждение

Одну категорию граждан может ждать ухудшения здоровья в ближайшие дни. Синоптик Татьяна Позднякова сделала предупреждение. Прогнозом она поделилась в интервью aif.ru.
Погода неприятно влияет на россиян уже несколько дней, и ситуация не улучшится. При этом ситуация не изменится до конца ноября. Метеочувствительные будут испытывать «скачки давления», может болеть голова, общее состояние организма оставляет желать лучшего. Синоптик заявила, что россиянам «нужно поберечь себя».
«Погода непостоянная, отсюда и перепады, от которых так страдают метеозависимые. Приходят атлантические циклоны, у людей давление падает, они страдают от пониженного давления. Но затем циклон резко уходит, происходит вторжение арктического воздуха, давление резко растет. То есть перепады ощущают и гипотоники, и гипертоники», — рассказала эксперт в интервью журналистам.
Ранее KP.RU рассказал, когда Землю накроет новая череда магнитных бурь. Оказывается, что до 24 ноября россияне могут не волноваться, геомагнитное поле Земли будет в порядке.