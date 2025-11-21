Кого может ждать ухудшение здоровья в ближайшие дни: синоптик сделала предупреждение

«Погода непостоянная, отсюда и перепады, от которых так страдают метеозависимые. Приходят атлантические циклоны, у людей давление падает, они страдают от пониженного давления. Но затем циклон резко уходит, происходит вторжение арктического воздуха, давление резко растет. То есть перепады ощущают и гипотоники, и гипертоники», — рассказала эксперт в интервью журналистам.