Шумков предложил улучшить новый памятник в аэропорту Кургана

Памятник боевой машине пехоты установлен при поддержке правительства Курганской области и администрации Кургана. Он представляет собой корпус настоящего БМП-3, который предоставило машиностроительное предприятие Кургана. Работы по установке памятника выполнила курганская компания за 1,2 млн рублей.