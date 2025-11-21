Семья москвичей два дня ждала, пока летучая мышь вылетит из их квартиры

Летучая мышь залетела в квартиру на 20 этаже дома на Хорошевском шоссе и застряла в кондиционере — ее смогли достать только спустя два дня. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщила «Осторожно, Москва».
— Животное залетело в окно на 20 этаже в квартиру на Хорошевском шоссе и застряло в кондиционере. Хозяева два дня давали ей шанс улететь обратно самой, но в итоге сдались и вызвали спасателей. Мышку аккуратно извлекли и выпустили на волю спасатели, — передает Telegram-канал.
17 октября жительница Москвы и ее дочь нашли летучую мышь и отвезли ее в Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка. Животное назвали Пуговкой. В учреждении добавили, что мышь чувствует себя прекрасно, находится в полной безопасности и получает весь необходимый уход.
26 октября ветеринары Московского зоопарка спасли жизнь гигантской вечернице по имени Алекс, которая попала к врачам с тяжелыми переломами. Из-за полученных травм вечерница осталась на попечительства в Центре реабилитации рукокрылых, где ей обеспечили лучший уход.