Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья москвичей два дня ждала, пока летучая мышь вылетит из их квартиры

Летучая мышь залетела в квартиру на 20 этаже дома на Хорошевском шоссе и застряла в кондиционере — ее смогли достать только спустя два дня. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщила «Осторожно, Москва».

Летучая мышь залетела в квартиру на 20 этаже дома на Хорошевском шоссе и застряла в кондиционере — ее смогли достать только спустя два дня. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщила «Осторожно, Москва».

— Животное залетело в окно на 20 этаже в квартиру на Хорошевском шоссе и застряло в кондиционере. Хозяева два дня давали ей шанс улететь обратно самой, но в итоге сдались и вызвали спасателей. Мышку аккуратно извлекли и выпустили на волю спасатели, — передает Telegram-канал.

17 октября жительница Москвы и ее дочь нашли летучую мышь и отвезли ее в Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка. Животное назвали Пуговкой. В учреждении добавили, что мышь чувствует себя прекрасно, находится в полной безопасности и получает весь необходимый уход.

26 октября ветеринары Московского зоопарка спасли жизнь гигантской вечернице по имени Алекс, которая попала к врачам с тяжелыми переломами. Из-за полученных травм вечерница осталась на попечительства в Центре реабилитации рукокрылых, где ей обеспечили лучший уход.