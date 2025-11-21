Семья москвичей два дня ждала, пока летучая мышь вылетит из их квартиры

— Животное залетело в окно на 20 этаже в квартиру на Хорошевском шоссе и застряло в кондиционере. Хозяева два дня давали ей шанс улететь обратно самой, но в итоге сдались и вызвали спасателей. Мышку аккуратно извлекли и выпустили на волю спасатели, — передает Telegram-канал.