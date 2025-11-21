Ричмонд
Об ограблении парижского Лувра снимут документальный фильм

Французский документалист Лоран Бузеро работает над созданием документального фильма об ограблении Лувра.

Источник: Аргументы и факты

Американский режиссер Ар Джей Катлер и французский документалист Лоран Бузеро работают над созданием фильма об ограблении Лувра, пишет The Hollywood Reporter.

По данным издания, в документальном фильме расскажут о краже и поисках преступников, а также об общественном ажиотаже.

«Кроме самого ограбления и последовавшего за ним внимания СМИ, в фильме в реальном времени будет рассмотрен ход расследования и судебного преследования. В картине также будет рассмотрено, куда могли пропасть драгоценности», — отмечается в материале.

Напомним, преступники украли из Лувра девять драгоценностей 19 октября. Среди них — тиары, серьги, ожерелья и броши. Один из экспонатов — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — обнаружили и возвратили в музей. Ущерб от кражи оценивается в 88 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лувр объявил тендер на работы по усилению безопасности.