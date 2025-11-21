В Новосибирске состоялись масштабные мероприятия сферы гостеприимства

Выставка «Сибирская продовольственная неделя», форумы «Дикоросы» и «Дни ритейла в Сибири» прошли 19−21 ноября в Экспоцентре в Новосибирске, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Эти мероприятия соответствуют целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В форумах и выставке приняли участие более 7,5 тысячи представителей бизнеса и органов власти. На площадках были представлены более 200 производителей из Новосибирской области и свыше 100 экспозиций из 27 субъектов РФ. Во время мероприятий были обсуждены тенденции развития торговли, создания российских гастрономических брендов и перспектив внутреннего туризма.
«Воспитание потребителя — это мощный инструмент. Он подвигает нас узнавать ранее совершенно неизвестное, в том числе и гастрономические предпочтения людей, помогает вспомнить то, что помнили только наши бабушки и прабабушки. Безусловно, участие власти в популяризации русской, сибирской кухни — это очень важно, но при этом следует понимать, что административные ресурсы, попытки как-то ограничить и зарегулировать процессы — это крайний подход, его надо использовать в последнюю очередь. В конце концов, последнее слово всегда за потребителем», — отметил губернатор региона Андрей Травников.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.