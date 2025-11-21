В Новосибирске состоялись масштабные мероприятия сферы гостеприимства

«Воспитание потребителя — это мощный инструмент. Он подвигает нас узнавать ранее совершенно неизвестное, в том числе и гастрономические предпочтения людей, помогает вспомнить то, что помнили только наши бабушки и прабабушки. Безусловно, участие власти в популяризации русской, сибирской кухни — это очень важно, но при этом следует понимать, что административные ресурсы, попытки как-то ограничить и зарегулировать процессы — это крайний подход, его надо использовать в последнюю очередь. В конце концов, последнее слово всегда за потребителем», — отметил губернатор региона Андрей Травников.