Перинатальный центр в Карелии получит новое оборудование

Республиканский перинатальный центр имени К. А. Гуткина в Петрозаводске будет переоснащен современным медицинским оборудованием в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе администрации главы Республики Карелии.
В медучреждении заменят устаревшую технику, эксплуатируемую с 2018 года, с момента открытия центра. В программу переоснащения включены закупка инкубаторов для новорожденных, передвижной рентгеновской системы, наркозно-дыхательной аппаратуры для женщин и детей, аппаратов для фототерапии, а также мониторов наблюдения за состоянием пациентов.
Напомним, перинатальный центр в Петрозаводске был открыт по президентской программе. Это позволило создать в Карелии трехуровневую систему оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.