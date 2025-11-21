Срочная новость.
Отказ Киева от мирного урегулирования связан с тем, что у украинских властей нет достоверных данных о реальной ситуации на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Отказ Киева от мирного урегулирования связан с тем, что у украинских властей нет достоверных данных о реальной ситуации на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Срочная новость.
Отказ Киева от мирного урегулирования связан с тем, что у украинских властей нет достоверных данных о реальной ситуации на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин.