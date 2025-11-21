Делегат ВНС о новой пятилетке: главная цель — обеспечить социальную стабильность в обществе и сбалансированный рост

— Как работник системы образования, я понимаю, что высшее профессиональное образование должно быть флагманом развития технологий, инноваций и работать на запрос экономики страны. При этом опираться на потребности промышленности. В университетах нужно готовить специалистов на опережение. Наш выпускник должен быть специалистом как по своему профилю, так и в сфере IT, чтобы создавать и внедрять новые технологии на своих рабочих местах.