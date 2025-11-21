Делегат ВНС о новой пятилетке: главная цель — обеспечить социальную стабильность в обществе и сбалансированный рост

Заведующая кафедрой экономики и организации строительства Брестского государственного технического университета (БГТУ) Юлия Дордюк — делегат второго заседания Всебелорусского народного собрания VII созыва, на котором будет рассмотрена программа социально-экономического развития Беларуси на 2026−2030 годы.
— Эта программа — целеполагающий документ с определением как задач, направленных на развитие экономики страны, так и инструментов их реализации, учитывающий опыт пройденной пятилетки, — считает Юлия Сергеевна. — Главная цель новой пятилетки — обеспечить социальную стабильность в обществе и сбалансированный экономический рост.
Делегат отмечает, что сегодня всех волнует развитие человеческого потенциала:
— Как работник системы образования, я понимаю, что высшее профессиональное образование должно быть флагманом развития технологий, инноваций и работать на запрос экономики страны. При этом опираться на потребности промышленности. В университетах нужно готовить специалистов на опережение. Наш выпускник должен быть специалистом как по своему профилю, так и в сфере IT, чтобы создавать и внедрять новые технологии на своих рабочих местах.
В новой пятилетке всем нужно работать на повышение благосостояния и достижение высоких стандартов жизни населения страны, уверена собеседница. Но это будет возможно только в том случае, если все работающие граждане Беларуси будут полноценно трудиться на благо своей страны, создаваться достойные объекты инфраструктуры, а особое внимание уделяться арендному жилью, в первую очередь для молодежи. Чтобы закрепить ее на рабочих местах.
— Образование — одно из основных прорывных направлений для развития нашей страны, — считает Юлия Дордюк. — Необходимо готовить высококвалифицированные кадры для развития экономики. В БГТУ такая подготовка инженерных кадров особенно востребована в Брестском регионе. 14 ноября открылся первый в нашей стране Центр компетенций «Промышленная робототехника и цифровой инжиниринг» с очень сильной инновационной материальной базой. Благодаря Министерству образования новый Центр компетенций готовит на современном оборудовании будущих специалистов для газовой промышленности, машиностроения и агропромышленного комплекса.
По мнению Юлии Дордюк, строительство жилья, дорог и промышленных объектов играет ключевую роль в формировании современного облика Беларуси. Этот процесс затрагивает различные аспекты городской среды и инфраструктуры, влияя на экономику, экологию и качество жизни населения.
— В нашей стране все направлено на созидание. Активно развивается жилищное строительство, внедряются современные архитектурные решения и технологии. Это позволяет создавать комфортные условия проживания, повышать уровень урбанизации и улучшать городскую среду. Так, проекты многоэтажных жилых комплексов с развитой социальной инфраструктурой становятся характерной чертой современных белорусских городов, — считает делегат. — Строительство новых дорог и модернизация существующих транспортных сетей способствуют улучшению мобильности населения и развитию экономики.
В свою очередь, развитие промышленности также требует соответствующей инфраструктуры. Например, формирование индустриальных парков и технопарков создает благоприятные условия для привлечения инвесторов и функционирования высокотехнологичных отраслей.
— От второго заседания Всебелорусского народного собрания VII созыва я жду, прежде всего, единства в решении важных для страны вопросов, — отмечает Юлия Дордюк. — И все мы ждем выступления Президента Республики Беларусь — Председателя ВНС. Он назовет направления развития нашего государства на будущую пятилетку. Будет также дана оценка прошлой пятилетке, работе всего народа. Мир очень хрупок, особенно в наши дни. Поэтому белорусский народ должен быть единым и верным курсу развития нашего государства. Недаром главный лозунг ВНС: «Всебелорусское народное собрание — гарант политической стабильности и суверенитета».
Алексей ГОРБУНОВ,
газета «7 дней».-0-