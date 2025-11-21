Как выбрать термоноски на зиму

С приближением зимы 2025−2026 стилист Владислав Лисовец назвал элегантные сапоги главным трендом сезона, рекомендовав обратить внимание на модели разных фасонов и ярких цветов. При выборе зимней обуви важно учитывать не только ее стиль, но и комфорт, поэтому PRO-эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Саранцев дал советы по подбору термоносков, которые сделают ношение зимней обуви еще более удобным.