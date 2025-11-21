Как выбрать термоноски на зиму

Правильно подобранные термоноски с содержанием шерсти мериноса 30−40% идеальны для городских условий.
Правильно подобранные термоноски должны быть универсальными и комфортными для повседневной носки в городских условиях. Секретами выбора идеальной пары для зимы поделился PRO-эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Саранцев.
«При выборе учитывайте температуру на улице и теплоту вашей зимней обуви. Классический вариант для городских условий — синтетические носки с 30−40% шерсти мериноса», — рекомендует Дмитрий Саранцев «Чемпионату». Эксперт советует определять размер с помощью специальной мерной линейки для стопы, поскольку размер обуви не всегда соответствует реальной длине. Для утеплённой зимней обуви подойдут облегченные модели с небольшим процентом шерсти.
Современные производители оснащают термоноски технологичными элементами — зональными усилениями и особым плетением, которые улучшают посадку и функциональность. Эти детали значительно повышают комфорт при длительной носке в разных погодных условиях.
