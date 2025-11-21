У 70-летнего водителя из Ростовской области изъяли авто за долги в 6 млн рублей

— За первые десять месяцев текущего года правоохранителями возбуждено около 14 тысяч административных материалов по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях «Уклонение от исполнения административного наказания». Эта норма предусматривает ответственность за неуплату штрафов в установленный законом срок, — прокомментировали в Госавтоинспекции. — Санкции по данной статье включают наложение штрафа в двойном размере (минимум 1000 рублей), административный арест продолжительностью до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.