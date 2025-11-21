У 70-летнего водителя из Ростовской области изъяли авто за долги в 6 млн рублей

В Ростовской области у 70-летнего водителя, который накопил штрафы за нарушения правил дорожного движения почти на шесть миллионов рублей, изъяли автомобиль. Как сообщили в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону, его удалось обнаружить благодаря проведению специалальных мероприятий по розыску и задержанию злостных должников совместно с судебными приставами.
— За первые десять месяцев текущего года правоохранителями возбуждено около 14 тысяч административных материалов по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях «Уклонение от исполнения административного наказания». Эта норма предусматривает ответственность за неуплату штрафов в установленный законом срок, — прокомментировали в Госавтоинспекции. — Санкции по данной статье включают наложение штрафа в двойном размере (минимум 1000 рублей), административный арест продолжительностью до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.
— Так, сотрудниками Госавтоинспекции региона был выявлен особый случай — 70-летний водитель автомобиля «Ниссан», накопивший задолженность по штрафам в размере 5,9 миллиона рублей. На его транспортное средство был наложен арест с последующим изъятием.
Также с помощью системы «Оракул» полицией также был обнаружен 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21154».
— В отношении этого автовладельца составлен 91 административный материал по статье о неуплате штрафов. Ему было вынесено официальное предупреждение о возможном аресте имущества.
