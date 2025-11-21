Ричмонд
Путин: Купянск уже к 4 ноября практически полностью находился в руках ВС РФ

Купянск практически полностью находился в руках Вооруженных сил (ВС) РФ уже 4 ноября, при этом Украина утверждала обратное. Об этом в пятницу, 21 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

— Наши ребята, что называется, только добирали, зачищали только отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена, — передает слова главы государства ТАСС.

В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ российский лидер также отметил, что страна готова к переговорам, однако ее устраивает и текущий ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Путин добавил, что эта динамика ведет к достижению целей военным путем. Президент подчеркнул, что события в Купянске повторятся и на других важных участках фронта, передает агентство.

21 ноября Минобороны подтвердило освобождение Купянска в Харьковской области. Позже оборонное ведомство опубликовало видео из освобожденного города.

Президент США Дональд Трамп считает, что в урегулировании конфликта на Украине удалось добиться значительного прогресса. Однако западные СМИ утверждают, что украинский президент Владимир Зеленский теряет позиции и в ближайшее время может попытаться начать новое контрнаступление ВСУ. Что происходит в зоне СВО, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова.

