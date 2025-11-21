Путин: Купянск уже к 4 ноября практически полностью находился в руках ВС РФ

В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ российский лидер также отметил, что страна готова к переговорам, однако ее устраивает и текущий ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Путин добавил, что эта динамика ведет к достижению целей военным путем. Президент подчеркнул, что события в Купянске повторятся и на других важных участках фронта, передает агентство.