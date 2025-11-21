Российский фигурист рассказал, что удивило его в Северной Корее

— Больше всего удивило, что там нет интернета. Есть только Wi-Fi в отеле, который стоит 2 доллара (158,5 рубля — прим. «ВМ») за 10 минут использования. А в городе выхода в Сеть никакого нет. А так из поездки особо ничего не помню. Мы гуляли где-то, я не понял, где, — отметил 16-летний спортсмен.