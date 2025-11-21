Российский фигурист рассказал, что удивило его в Северной Корее

Российский фигурист Макар Солодников в пятницу, 21 ноября, рассказал, что во время визита в Корейскую Народную Демократическую Республику его больше всего поразило отсутствие какого-либо интернета в городе, кроме Wi-Fi.
— Больше всего удивило, что там нет интернета. Есть только Wi-Fi в отеле, который стоит 2 доллара (158,5 рубля — прим. «ВМ») за 10 минут использования. А в городе выхода в Сеть никакого нет. А так из поездки особо ничего не помню. Мы гуляли где-то, я не понял, где, — отметил 16-летний спортсмен.
В Северной Корее Солодников и другие российские фигуристы приняли участие в международном фестивале, посвященном 80-летию создания Трудовой партии страны, передает Sport24.
25 июня первый пассажирский вагон из северо-корейского Пхеньяна приехал на Ярославский вокзал в Москве спустя пять лет перерыва в перевозках из-за пандемии коронавируса. Время в пути составило около восьми суток.
19 июля российские туристы, которые одними из первых отправились на новый северокорейский курорт Вонсан-Кальма, рассказали, что им приносили все, что они просили, и положительно оценили пляж.